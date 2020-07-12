Мариуполь – Олимпик: анонс матча УПЛ

Мариуполь в рамках 30-го тура УПЛ принимает Олимпик. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Матч имеет довольно сомнительное турнирное значение. Мариуполь отстал от седьмой позиции уже на семь зачётных баллов – да, можно сократить отставание до четырёх, а впереди ещё два тура, но трудно поверить в две осечки СК Днепр-1 в конце чемпионата. Это возможно, но вероятность не так уж и высока, чтобы серьёзно об этом говорить. Отрыв от девятой строчки составляет пять очков, и вряд ли Ворскла догонит команду Александра Бабича. Про Олимпик и говорить нечего – тот сохранил прописку в УПЛ и рад. Будем откровенны – во второй шестёрке всё уже решено.

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В игровом плане Мариуполь явно набрал ход, в двух последних матчах разгромив Львов и переиграв СК Днепр-1. Очевидно, это вторая сила во второй шестёрке, а третьей – Ворскле – азовцы в двух матчах так и не проиграли. В целом, коллектив уже должен выходить на пик формы, ведь совсем скоро плей-офф за еврокубки. Олимпик же пошёл на спад, после ряда хороших поединков расписав нули с Ворсклой и бесславно проиграв СК Днепру-1 дома. Подопечным Игоря Климовского уже ничего не нужно – они мечтают о встрече с азовскими пляжами и девушками, а не с азовским футбольным клубом с несколькими чемпионами мира в составе.

Кадровая ситуация

Травмированные: Танковский (Мариуполь)

Дисквалифицированы: Муравский – Гришко

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Олимпик

Мариуполь: Гальчук – Чоботенко, Яворский, Быков – Кирюханцев, Федорчук, Игнатенко, Горбунов – Кащук, Корниенко – Фомин

Олимпик: Чекотун – Литвин, Кравченко, Снурницин, Лебеденко – Вербный – Тейшейра, Политыло, Кравчук, Балашов – Баланюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Мариуполю не так уж важна победа над Олимпиком, но надо выходить пик формы под плей-офф. Да и вообще азовцы в последние турах радовали результатами и игрой, так что фаворит поединка однозначен. Будет очень странно, если подопечные Александра Бабича не выиграют.

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