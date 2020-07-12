Маріуполь – Олімпік: анонс матчу УПЛ

Маріуполь в рамках 30-го туру УПЛ приймає Олімпік. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Матч має доволі сумнівне турнірне значення. Маріуполь відстав від сьомої позиції вже на сім залікових балів – так, можна скоротити відставання до чотирьох, а попереду ще два тури, але важко повірити у дві осічки СК Дніпро-1 наприкінці чемпіонату. Це можливо, але вірогідність не така вже й висока, щоб серйозно про це говорити. Відрив від дев'ятої сходинки становить п'ять очок, і навряд чи Ворскла наздожене команду Олександра Бабича. Про Олімпік годі й говорити – той зберіг прописку в УПЛ і радий. Будемо відверті – в другій шістці все вже вирішено.

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В ігровому плані Маріуполь явно набрав хід, в двох останніх матчах розгромивши Львів і перегравши СК Дніпро-1. Очевидно, це друга сила в другій шістці, а третій – Ворсклі – азовці в двох матчах так і не програли. Загалом, колектив уже повинен виходити на пік форми, адже зовсім скоро плей-офф за єврокубки. Олімпік же пішов на спад, після ряду хороших поєдинків розписавши нулі з Ворсклою й безславно програвши СК Дніпру-1 вдома. Підопічним Ігоря Климовського вже нічого не потрібно – вони мріють про зустріч з азовськими пляжами та дівчатами, а не з азовським футбольним клубом з кількома чемпіонами світу в складі.

Кадрова ситуація

Травмовані: Танковський (Маріуполь)

Дискваліфіковані: Муравський – Гришко

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Олімпік

Маріуполь: Гальчук – Чоботенко, Яворський, Биков – Кирюханцев, Федорчук, Ігнатенко, Горбунов – Кащук, Корнієнко – Фомін

Олімпік: Чекотун – Литвин, Кравченко, Снурніцин, Лебеденко – Вербний – Тейшейра, Політило, Кравчук, Балашов – Баланюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Маріуполю не дуже й потрібна перемога над Олімпіком, але потрібно виходити на пік форми під плей-офф за єврокубки. Та і загалом азовці в останніх турах тішили результатами і грою, тож фаворит поєдинку однозначний. Буде дуже дивно, якщо підопічні Олександра Бабича не виграють.

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