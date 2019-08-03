Мариуполь – Александрия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Мариуполь одолел Александрию в матче 2-го тура и набрал первые очки в УПЛ 2019/20. Смотрите видео голов и обзор матча Мариуполь – Александрия.

Победу Мариуполю принесли точные удары Руслана Фомина и Владислава Вакулы. Первый реализовал пенальти, а второй отметился классным голом, переиграв нескольких защитников и голкипера.

Мариуполь на своем поле одолел Александрию

На последних секундах игры Артем Ситало отыграл один мяч, однако было поздно. 2:1 – Мариуполь набрал первые очки в чемпионате, тогда как Александрия до сих пор с нулем. Напомним, в стартовом туре подопечные Владимира Шарана уступили Шахтеру.

В следующем туре мариупольцы поедут в гости к Карпатам, а Александрия примет Олимпик.