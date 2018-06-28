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Марио Гомес: Германия заслуженно вылетела с ЧМ-2018

08:00 7 Читати українською
Марио Гомес: Германия заслуженно вылетела с ЧМ-2018
Марио Гомес / Фото: ФИФА

Нападающий сборной Германии Марио Гомес прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира-2018.

"Очень горькое чувство, но мы заслуженно вылетели. Мы были в группе с командами, которые должны были обыгрывать, но не смогли. Нам не удалось реализовать запланированное и победить. Это очень печально.

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Не сказал бы, что у нас были проблемы с физикой. Сложно после игры назвать причины, нужно время, чтобы проанализировать все. Лев говорил о самоуверенности команды перед началом турнира? Ничего не могу об этом сказать, у нас просто не получилось. Нам нужно несколько дней, чтобы это проанализировать", – цитирует футболиста портал Чемпионат.

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ЧМ 20183 тур

Южная Корея - Германия: Среда 27 июня 2018

Южная Корея
Матч окончен
2 : 0
Германия
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ЧМ 2018 Марио Гомес Марио Гомес Германия Германия Южная Корея - Германия
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