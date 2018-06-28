Марио Гомес: Германия заслуженно вылетела с ЧМ-2018

Нападающий сборной Германии Марио Гомес прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира-2018.

"Очень горькое чувство, но мы заслуженно вылетели. Мы были в группе с командами, которые должны были обыгрывать, но не смогли. Нам не удалось реализовать запланированное и победить. Это очень печально.

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Не сказал бы, что у нас были проблемы с физикой. Сложно после игры назвать причины, нужно время, чтобы проанализировать все. Лев говорил о самоуверенности команды перед началом турнира? Ничего не могу об этом сказать, у нас просто не получилось. Нам нужно несколько дней, чтобы это проанализировать", – цитирует футболиста портал Чемпионат.

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