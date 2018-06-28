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Маріо Гомес: Німеччина заслужено вилетіла з ЧС-2018

08:00 4 Читать на русском
Маріо Гомес: Німеччина заслужено вилетіла з ЧС-2018
Маріо Гомес / Фото: ФІФА

Нападник збірної Німеччини Маріо Гомес прокоментував виліт своєї команди з чемпіонату світу-2018.

"Дуже гірке почуття, але ми заслужено вилетіли. Ми були в групі з командами, які повинні були обігрувати, але не змогли. Нам не вдалося реалізувати заплановане і перемогти. Це дуже сумно.

Південна Корея – Німеччина – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Не сказав би, що у нас були проблеми з фізикою. Складно після гри назвати причини, потрібен час, щоб проаналізувати все. Льов говорив про самовпевненість команди перед початком турніру? Нічого не можу про це сказати, у нас просто не вийшло. Нам потрібно декілька днів, щоб це проаналізувати", – цитує футболіста портал Чемпіонат.

Льов винен у провалі Німеччини, але справа не в Сане. Головні причини ганебного вильоту Бундестім з ЧС-2018

ЧС 20183 тур

Південна Корея - Німеччина: Середа 27 червня 2018

Південна Корея
Матч завершено
2 : 0
Німеччина
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Теги
ЧС 2018 Маріо Гомес Маріо Гомес Німеччина Німеччина Південна Корея - Німеччина
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