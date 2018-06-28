Маріо Гомес: Німеччина заслужено вилетіла з ЧС-2018

Нападник збірної Німеччини Маріо Гомес прокоментував виліт своєї команди з чемпіонату світу-2018.

"Дуже гірке почуття, але ми заслужено вилетіли. Ми були в групі з командами, які повинні були обігрувати, але не змогли. Нам не вдалося реалізувати заплановане і перемогти. Це дуже сумно.

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Не сказав би, що у нас були проблеми з фізикою. Складно після гри назвати причини, потрібен час, щоб проаналізувати все. Льов говорив про самовпевненість команди перед початком турніру? Нічого не можу про це сказати, у нас просто не вийшло. Нам потрібно декілька днів, щоб це проаналізувати", – цитує футболіста портал Чемпіонат.

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