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Марадона нуждается в немедленном протезировании коленей, – врач

19 октября 20:01 152 Читати українською
Марадона нуждается в немедленном протезировании коленей, – врач
Диего Марадона / соцсети

Колумбийский хирург Херман Очоа рассказал о состоянии колен легендарного аргентинского нападающего Диего Армандо Марадоны.

"Диего нужно срочно протезировать колени. В ближайшее время необходимо принять решение о замене коленного сустава.

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Я проводил операцию на его левом колене в 2004 году, а затем в июне, перед чемпионатом мира в России, чтобы Марадона смог насладиться турниром. Я хорошо знаю о его проблемах.

У Диего прогрессирующий артрит в обоих коленях. Хрящи совсем стерлись, и кости трутся друг о друга. Это причиняет Марадоне сильную боль. Ему нужно лечь на операцию и поставить протезы. Он все ещё является молодым пациентом, но другого решения нет. Если не сделать операцию сейчас, дальше станет только хуже", – цитирует Очоа Ole.

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Мир Диего Марадона Диего Марадона Аргентина Аргентина
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