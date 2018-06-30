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"Аргентина еще не заслуживает Симеоне, а Роналду – настоящая звезда". Марадона – об иконах современного футбола

19:29 128 Читати українською
"Аргентина еще не заслуживает Симеоне, а Роналду – настоящая звезда". Марадона – об иконах современного футбола
Диего Марадона и звезды Примеры / Marca

Диего Марадона поделился своим мнением о главных действующих лицах испанского чемпионата Флорентино Пересе, Криштиану Роналду, Диего Симеоне и лидере ПСЖ Неймаре.

О президенте Реала Флорентино Пересе

"Флорентино – лучший футбольный функционер в данный момент, без сомнения. Карл-Хайнц Румменигге из Баварии также заслуживает уважения, однако он не имеет такого влияния. Я имею хорошие отношения с Пересом."

Об лидере Реала Криштиану Роналду

"Будет Криштиану продолжать карьеру в Реале или нет – это его дело, я не хочу вмешиваться. У него есть люди, которые дадут ему совет лучше. Является ли он звездой? Это очень смешное вопрос, ответ очевиден. Никаких сомнений – настоящая звезда".

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О звезде сборной Бразилии Неймаре

"Неймар – феномен, однако ему все равно чего-то не хватает. Если он полностью восстановится от травмы, мы еще увидим лучшего Неймара в России.

Неймар должен осознать, что в сегодняшнюю эру, эру VAR, за ныряния на поле дают желтые карточки. Он уже попался на этом в матче с Коста-Рикой, а теперь он должен найти другой способ, чтобы сохранить свою прекрасность".

О наставнике Атлетико Диего Симеоне

"Аргентина еще не заслужила Симеоне. Национальная сборная должна начать меняться с самого низа, начинать работать с молодыми футболистами.

Симеоне достиг той вершины, когда ему не следует возвращаться на предыдущую стадию развития. Сборной нужно провести основательную работу с молодежью, а Диего этот этап в своей карьере уже прошел", – рассказал Диего Марадона изданию Marca.

ФИФА прекратила сотрудничество с Марадоной из-за его поведения

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