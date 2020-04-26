Марадона назвал главную ошибку Роналдиньо

Легендарный аргентинец Диего Марадона прокомментировал арест звезды бразильского футбола Роналдиньо.

"То, что произошло с Роналдиньо, расстроило меня. Он не преступник, он только приехал на работу. Кажется, его единственная ошибка – быть кумиром.

Роналдиньо выдвинул одно скромное условие во время домашнего ареста

Он мой друг, и я буду поддерживать его до смерти", – цитирует Марадону издание Marca.

Напомним, Роналдиньо и его брата были арестованы по предъявлению поддельных паспортов в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобожден из-под стражи. Однако через несколько часов экс-футболиста снова бросили за решетку. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до шести месяцев. 9 апреля звездный бразилец и его брат вышли из парагвайской тюрьмы под залог в размере 1,6 млн долларов.

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