Марадона, Мессі, Пеле, Роналду та інші – France Football оголосив символічну збірну за всю історії футболу
19:47 - Читать на русском
Провідне французьке видання назвало 11 найкращих футболістів усіх часів.
За найкращу символічну команду в історії футболу проголосували близько 140 журналістів. Видання France Football вирішило будувати команду за схемою 3-4-3.
Воротар: Лев Яшин;
Захисники: Паоло Мальдіні, Франц Бекенбауер, Кафу;
Півзахисники: Марадона, Хаві, Пеле, Лотар Маттеус;
Форварди: Кріштіану Роналду, Роналдо, Ліонель Мессі.
Нагадаємо, з презентованої "дрім-тім", на жаль, вже немає в живих Лева Яшина та Марадони, який близько місяця тому помер у 60-річному віці.
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