За найкращу символічну команду в історії футболу проголосували близько 140 журналістів. Видання France Football вирішило будувати команду за схемою 3-4-3.

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Воротар: Лев Яшин;

Захисники: Паоло Мальдіні, Франц Бекенбауер, Кафу;

Півзахисники: Марадона, Хаві, Пеле, Лотар Маттеус;

Форварди: Кріштіану Роналду, Роналдо, Ліонель Мессі.

Нагадаємо, з презентованої "дрім-тім", на жаль, вже немає в живих Лева Яшина та Марадони, який близько місяця тому помер у 60-річному віці.

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