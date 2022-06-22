"Я очень рад наконец-то оказаться в мюнхенской Баварии. Мы много говорили, и с самого начала я испытывал большой интерес со стороны этого большого клуба, поэтому я не сомневался.

Мане официально стал игроком Баварии

Сейчас самое подходящее время для этого вызова. Я хочу многого добиться с этим клубом, в том числе в Европе. Еще во время моего пребывания в Зальцбурге я смотрел многие игры Баварии – мне очень нравится этот клуб!" – цитирует Мане пресс-служба мюнхенцев.

Напомним, предыдущими клубами 30-летнего сенегальца были Метц, Зальцбург, Саутгемптон и Ливерпуль.

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