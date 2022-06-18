Вингер Ливерпуля Садио Мане объяснил, почему до сих пор не обручился.

Сенегалец не намерен связывать свою жизнь с женщиной, сидящей в соцсетях. 30-летний Садио желает видеть рядом с собой верующую в Бога жену, сообщает allsoccer.co.uk.

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"Многие девушки спрашивали меня, почему я не женат. Извините, но вы тратите свое время. Женщина, на которой я женюсь, не будет сидеть в социальных сетях. Я хочу жениться на женщине, которая уважает Бога и хорошо молится", – отметил Мане.

Напомним, Мане перешел в Ливерпуль в 2016 году и стал настоящей звездой. За этот период африканец провел 269 поединков, отличившихся 120 голами и 48 ассистами.

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