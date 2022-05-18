ПСЖ настроен усилиться Садио Мане. Если нападающий решит покинуть Ливерпуль и попробовать свои силы в другом клубе, то именно чемпион Франции станет фаворитом. Недавно сообщалось, что Бавария тоже рассматривает возможность подписания игрока.

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Отмечается, что именно предметный интерес парижан и потенциальная серьезная зарплата в столице Франции стали причиной того, что 30-летний сенегалец до сих пор не продлил контракт с Ливерпулем. Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк в Twitter.

Действующее соглашение Мане с мерсисайдцами рассчитано до 30 июня 2023 года. Садио перешел в Ливерпуль летом 2016-го из Саутгемптона. За это время нападающий выиграл с "красными" АПЛ и трижды вышел в финал Лиги чемпионов. В сезоне 2021/22 Садио сыграл 49 поединков, забил 22 гола.

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