Златко Далич получил звездного помощника перед подготовкой команды к ЧМ-2022.

Легендарный Марио Манджукич принял участие в тренерском штабе сборной Хорватии, сообщает официальный сайт местной федерации.

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35-летний Марио будет помогать наставнику национальной команды Златко Даличу перед ЧМ-2022, куда хорваты уже гарантировали себе выход, обыграв в последнем матче отбора россиян (1:0).

Манджукич известен своими выступлениями в Баварии, Атлетико, Ювентусе и Милане. За сборную Марио провел 89 матчей и забил 33 мяча.

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