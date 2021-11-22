Златко Даліч отримав зіркового помічника перед підготовкою команди до ЧС-2022.

Легендарний Маріо Манджукіч долучився до тренерського штабу збірної Хорватії, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

Хорватія – Росія – 1:0 – відео фатального автогола та огляд матчу

35-річний Маріо допомагатиме наставнику національної команди Златко Далічу перед ЧС-2022, куди хорвати вже гарантували собі вихід, обігравши в останньому матчі відбору росіян (1:0).

Манджукіч відомий свої виступами у Баварії, Атлетіко, Ювентусі та Мілані. За збірну Маріо провів 89 матчів і забив 33 м'ячі.

Похмілля чемпіонів Європи, фіаско Роналду, несподіванка з Альбіону загрожує Україні – ревю європейського відбору на ЧС