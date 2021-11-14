Россияне прибыли в Хорватию в статусе лидеров группы. Следовательно, гостей устраивала даже ничья, которая бы вывела их на чемпионат мира в Катаре. Не способствовала хозяевам даже погода. В течение всего матча шел дождь. Газон постепенно превращался в болото. Играть в футбол в таких условиях очень сложно.

Хорватия дожала Россию и вышла на ЧМ-2022 – россияне автоголом отдали прямую путёвку на Мундиаль

Хорватия все равно пыталась давить и создавать моменты, но гости довольно успешно отбивались. Однако никогда не стоит сдаваться, и когда-то количество перерастет в качество. Так, после очередной подачи с фланга и суеты в штрафной Кудряшов срезал мяч в свои ворота. Этот гол стал единственным и вывел Хорватию на ЧМ-2022, а Россию – в плей-офф.