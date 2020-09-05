Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что его состав на матч Лиги наций против Боснии и Герцеговины (1:1) выглядел не так, как планировалось.

"Это была моя вина. Они показали мне состав, а я не надел очки и сказал, что все в порядке. Я не заметил, что там был Ачерби, а не Кьеллини.

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В любом случае мы заранее планировали, что Ачерби сыграет одну игру, а Кьеллини – вторую. Я спросил Джорджо, хочет ли он сыграть сейчас или в понедельник с Нидерландами. Он сказал сейчас, но нам придется поменять их местами. Не то, чтобы мы выбрали вратаря вместо защитника, это не большая разница, но да – это была ошибка", – приводит слова Манчини Football-Italia.

Добавим, что Италия проигрывала Боснии (1:1) по ходу поединка, но смогла спастись благодаря голу Сенси.

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