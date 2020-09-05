Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні зізнався, що його склад на матч Ліги націй проти Боснії (1:1) виглядав не так, як планувалося.

"Це була моя вина. Вони показали мені склад, а я не одягнув окуляри і сказав, що все гаразд. Я не помітив, що там був Ачербі, а не К'єлліні.

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У будь-якому разі ми заздалегідь планували, що Ачербі зіграє одну гру, а К'єлліні – іншу. Я запитав Джорджо, хоче він зіграти зараз чи в понеділок з Нідерландами. Він сказав зараз, але нам доведеться поміняти їх місцями. Не те, щоб ми вибрали воротаря замість захисника, це не велика різниця, але так – це була помилка", – наводить слова Манчіні Football-Italia.

Додамо, що Італія програвала Боснії (1:1) по ходу поєдинку, але змогла врятуватися завдяки голу Сенсі.

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