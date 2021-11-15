Тренер сборной Италии Роберто Манчини допускает, что его команда может потерять первую строчку в группе отбора на ЧМ-2022 после решающей игры из Северной Ирландии.

"Северная Ирландия – тяжелый соперник, которого трудно обыграть в гостях. Они позволяют соперникам очень мало, очень хорошо защищаются, имеют физически крепкую команду. Мы должны показать свою силу даже в трудные моменты и знать, что все в наших руках.

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Будет ли позором, если Италия выйдет на ЧМ через стыковые матчи? Нет. Важно попасть на чемпионат мира, безразлично, как мы туда доберемся", – цитирует Манчини Football Italia.

Италия перед последним раундом квалификации лидирует в группе C, опережая по разнице голов Швейцарию, которая встретится со скоромными болгарами.

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