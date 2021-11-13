"Когда Джорджо не страдает от травм, сложно себе представить, что он будет сидеть на скамейке. Он по-прежнему лидер как на поле, так и за его пределами. Это касается сборной Италии. Он комфортно чувствует себя в этой роли.

"Он сожалеет - не забить пенальти на 90-й минуте...": Манчини однозначно оценил шансы Италии выйти на чемпионат мира

Понятно, что рано или поздно настанет день, когда нужно будет завершать карьеру, но мы надеемся, что этот день будет позже. Но все будет зависеть от Кьеллини: он хочет играть как можно больше, собирается поехать на ЧМ-2022 в Катар. Он поставил себе такую ​​цель.

Проблемы с травмами? Такое происходит с любым футболистом", – приводит слова Липпи Calciomercato.

Следует отметить, что Джорджио не ездил со сборной Италии на ЧМ-2006, где "Скуадра Адзурра" завоевала свое последнее золото на Мундиале.

"Шева був великою скалкою в дупі": сім легенд оцінили українця, фундаментальний соратник допоможе рятувати Дженоа