Тренер збірної Італії Роберто Манчіні припускає, що його команда може втратити першу сходинку у групі відбору на ЧС-2022 після гри вирішальної з Північною Ірландії.

"Північна Ірландія – важкий суперник, якого важко обіграти у гостях. Вони дозволяють суперникам дуже мало, дуже добре захищаються, мають фізично міцну команду. Ми повинні показати свою силу навіть у скрутні моменти та знати, що все в наших руках.

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Чи буде ганебним, якщо Італія вийде на ЧС через стикові матчі? Ні. Важливо потрапити на чемпіонат світу, байдуже, як ми туди дістанемося", – цитує Манчіні Football Italia.

Італія перед останнім раундом кваліфікації лідирує у групі C, випереджаючи за різницею голів Швейцарію, яка зустрінеться зі скоромними болгарами.

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