Наставник сборной Италии Роберто Манчини пытался поддерживать хоть какой-то контакт с подопечными после решающего матча Лиги наций против Боснии (2 0).

Тренер "Скуадры адзурры" находится на изоляции из-за COVID-19, поэтому пришлось использовать видеосвязь.

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Манчини поздравил подопечных с успешным завершением группового этапа и выходом в плей-офф Лиги наций. Игроки сборной Италии ответили наставнику громкими овациями. В поединках с Польшей и Боснией командой руководил ассистент Альберико Эвани – победы со счетом 2:0.

Добавим, что именно Италия будет принимать поединки плей-офф текущего розыгрыша Лиги наций.

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