Наставник збірної Італії Роберто Манчіні намагався підтримувати хоч якийсь контакт з підопічними після вирішального матчу Ліги націй проти Боснії (2:0).

Тренер "Скуадри адзурри" перебуває на ізоляції через COVID-19, тому довелося використовувати відеозв'язок.

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Манчіні привітав підопічних з успішним завершенням групового етапу та виходом у плей-офф Ліги націй. Гравці збірної Італії відповіли наставнику гучними оваціями. В поєдинках з Польщею та Боснією командою керував асистент Альберіко Евані – перемоги з рахунком 2:0.

Додамо, що саме Італія прийматиме поєдинки плей-офф поточного розіграшу Ліги націй.

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