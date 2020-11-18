Результаты двух последних тестов бразильца на коронавирус были отрицательными, и сегодня он уже приступил к тренировкам, сообщает AS.

Рамос договорился о новом контракте с Реалом на фоне слухов о переходе в ПСЖ

Болезнь Каземиро обнаружили перед матчем против Валенсии (8 ноября), но хавбеку хватило 11 дней, чтобы одолеть ее. А вот Азару и Милитао повезло меньше. Их тесты остаются положительными, поэтому они вынуждены находиться на изоляции.

Добавим, что 21 ноября Реал встретится с Вильярреалом в рамках 10 тура Примеры. Мадридцы проводят проверки ежедневно, и есть надежда, что кто-то из инфицированных успеет сдать отрицательный тест и подготовиться к игре.

"Він не може чекати на Реал усе життя": Зізу проганяють через "cуїцидальне" рішення – Пересу підкинули 6 кандидатів