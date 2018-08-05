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Манчестер Сити завоевал 5-й Суперкубок Англии и обогнал по этому показателю Челси

19:51 113 Читати українською
Манчестер Сити завоевал 5-й Суперкубок Англии и обогнал по этому показателю Челси
Манчестер Сити завоевал 5-й Суперкубок Англии и обогнал по этому показателю Челси

Благодаря победе над Челси Манчестер Сити завоевал 5-й Суперкубок Англии в своей истории.

Манчестер Сити в матче за Суперкубок Англии уверенно обыграл Челси со счетом 2:0.

Челси – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

Это 5-й Суперкубок Англии в истории "горожан". По количеству этого трофея Манчестер Сити обогнал Челси, на счету которого 4 победы в Суперкубке, информирует Sky Sports.

Больше Суперкубков сейчас у Тоттенхэма (7), Эвертона (9), Ливерпуля и Арсенала (15). Больше всего побед в Суперкубке одержал Манчестер Юнайтед – 21.

Манчестер Сити спокойно деклассировал Челси и выиграл Суперкубок Англии 2018

Суперкубок Англии

Челси - Манчестер Сити: Воскресенье 05 августа 2018

Челси
Матч окончен
0 : 2
Манчестер Сити
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Челси - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Суперкубок Англии Челси Челси
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