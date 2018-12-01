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Манчестер Сити затроллил Де Брюйне, сравнив его с героем фильма "Один дома"

17:30 98 Читати українською
Манчестер Сити затроллил Де Брюйне, сравнив его с героем фильма "Один дома"
Кевин Де Брюйне / фото из соцсетей

В первый день зимы Манчестер Сити напомнил своим читателям о близости рождественских праздников и сравнил своего полузащитника Кевина Де Брюйне с героем культового фильма "Один дома" Кевином Маккаллистером.

"Ах, декабрь... Время сесть и насладиться всеми замечательными праздничными семейными фильмами. Не правда ли, Кевин Де Брюйне?", – говорится в сообщении в официальном твиттере Манчестер Сити.

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Стоит заметить, что бельгийский полузащитник до сих пор не может помочь своей команде на футбольном поле. Де Брюйне продолжает восстанавливаться после травмы колена, рецедив которой получил 2 мая в матче против Фулхэма.

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Манчестер Сити - Борнмут: Суббота 01 декабря 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
3 : 1
Борнмут
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Теги
Англия Манчестер Сити - Борнмут Манчестер Сити Манчестер Сити Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
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