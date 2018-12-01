Манчестер Сити затроллил Де Брюйне, сравнив его с героем фильма "Один дома"

В первый день зимы Манчестер Сити напомнил своим читателям о близости рождественских праздников и сравнил своего полузащитника Кевина Де Брюйне с героем культового фильма "Один дома" Кевином Маккаллистером.

"Ах, декабрь... Время сесть и насладиться всеми замечательными праздничными семейными фильмами. Не правда ли, Кевин Де Брюйне?", – говорится в сообщении в официальном твиттере Манчестер Сити.

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Стоит заметить, что бельгийский полузащитник до сих пор не может помочь своей команде на футбольном поле. Де Брюйне продолжает восстанавливаться после травмы колена, рецедив которой получил 2 мая в матче против Фулхэма.

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