Руководство "горожан" считает необоснованным платить 33-летнему футболисту такую ​​высокую зарплату, утверждает Sky Sport. Сейчас Месси до вычета налогов получает 100 млн евро в год.

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Ранее появлялась информация, что трансфер может состояться уже в январе 2021 года. Манчестер Сити планировал связаться с Месси зимой, поскольку в то время у аргентинца останется всего полгода до окончания соглашения с Барселоной, и он сможет беспрепятственно вести переговоры с другими клубами.

Напомним, прошлым летом Месси пытался досрочно расторгнуть контракт с каталонским клубом. Нападающий конфликтовал с предыдущим руководством, но был вынужден остаться из-за бюрократических причин.

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