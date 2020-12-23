"Соперник такого уровня сразу наказывает тебя, и ситуация существенно усложняется. У нас были прекрасные контратаки, но потом они забивают из офсайда, и мы снова проиграли. Трудно это воспринимать, учитывая то, как складывалась игра.

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Когда ты даришь голы такому сопернику, то выиграть невозможно. В каждом матче есть много странных моментов, и это усложняет наши дела. Мы должны перевернуть эту ситуацию. Без сомнений, ближайшие матчи решат судьбу нашего сезона. На базе того, что мы показали против такого оппонента, я могу сказать, что в моей команде есть бойцы. Да, у меня есть бойцы", – цитирует Артету ВВС.

Добавим, что Арсенал не может выиграть 8 матчей подряд на внутренней арене. В АПЛ "канониры" идут вблизи зоны вылета, а вчера завершили свои выступления в Кубке лиги.

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