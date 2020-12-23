"Суперник такого рівня відразу карає тебе, і ситуація суттєво ускладнюється. У нас були чудові контратаки, але потім вони забивають з офсайду, і ми знову програли. Важко це сприймати, враховуючи те, як складалася гра.

Арсенал – Манчестер Сіті – 1:4 – відео голів і огляд матчу

Коли ти даруєш голи такому супернику, то виграти неможливо. У кожному матчі є багато дивних моментів, і це ускладнює наші справи. Ми повинні перевернути цю ситуацію. Без сумнівів, найближчі матчі вирішать долю нашого сезону. На базі того, що ми показали проти такого опонента, я можу сказати, що у моїй команді є бійці. Так, у мене є бійці", – цитує Артету ВВС.

Додамо, що Арсенал не може виграти 8 матчів поспіль на внутрішній арені. В АПЛ "каноніри" йдуть поблизу зони вильоту, а вчора завершили свої виступи у Кубку ліги.

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