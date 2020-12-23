Арсенал принимал Манчестер Сити в 1/4 финала Кубка английской лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал – Манчестер Сити.

Открыл счет в поединке Жезус, замкнув точный навес от Александра Зинченко. Арсенал вскоре сравнял счет.

Брtнтфорд одолел Ньюкасл и оформил исторический выход в полуфинал Кубка лиги

После перерыва "канониры" окончательно сдались. Игроки Манчестер Сити еще трижды отличились в воротах лондонского клуба, не без "помощи" голкипера Арсенала Рунарссона.

Манчестер Сити шагает в полуфинал турнира, а Арсенал пока не может найти свою игру в нынешнем сезоне.

Манчестер Сити вышел в полуфинал Кубка лиги, разгромив Арсенал на выезде – Зинченко оформил ассист