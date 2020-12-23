Арсенал – Манчестер Сити – 1:4 – видео голов и обзор матча
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Арсенал принимал Манчестер Сити в 1/4 финала Кубка английской лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал – Манчестер Сити.
Рияд Марез 54’
Фил Фоден 59’
Эмерик Ляпорт 73’
54’ Рияд Марез
59’ Фил Фоден
73’ Эмерик Ляпорт
Открыл счет в поединке Жезус, замкнув точный навес от Александра Зинченко. Арсенал вскоре сравнял счет.
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