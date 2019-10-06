Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 0:2 – видео голов и обзор матча

Украина — 18:50 1073
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Динамо разгромило Колос – 3 пенальти и 2 удаления в скандальном матче УПЛ
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Манчестер Сити с Зинченко сенсационно проиграл Вулверхэмптону – Ливерпуль впереди уже на 8 очковАнглия — 17:56 508
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Шахтер уверенно одолел СК Днепр-1: комфортный гандикап во главе УПЛ, Коно привыкает, Степаненко делает шаг к АПЛУкраина — 17:10 308
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Вест Хэм – Кристал Пэлас: Ярмоленко отдал предголевой пас, создал лучший момент и получил отличную прессуАнглия — 5 окт 1042
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