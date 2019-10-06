Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 0:2 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити сенсационно уступил Вулверхэмптону в матче 8-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Вулверхэмптон.

Манчестер Сити в рамках 8 тура АПЛ дома принимал Вулверхэмптон, который не лучшим образом начал сезон 2019/20. Александр Зинченко вышел на замену во втором тайме вместо Кайла Уокера.

Манчестер Сити с Зинченко сенсационно проиграл Вулверхэмптону – Ливерпуль впереди уже на 8 очков

"Горожане" имели значительное игровое преимущество, однако, низкую статистику ударов в створ ворот Руя Патрисиу. На 80-й минуте "волки" шокировали хозяев точным ударом Адама Траоре. На последних секундах матча тот же Траоре выскочил один на один с Эдерсоном и поставил точку в матче.