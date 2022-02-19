Звезда Ман Сити Рахим Стерлинг может покинуть команду Гвардиолы уже летом.

Манчестер Сити готов отпустить Рахима Стерлинга во время летнего трансферного окна, если получит предложение от 60 млн евро, сообщает The Times.

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Однако приоритетной целью "горожан" является сохранить нападающего в команде и продлить контракт. Стороны сядут за стол в конце сезона. Действующее соглашение с Рахимом рассчитано до лета 2023, поэтому в случае провала переговоров, Сити попытается заработать на трансфере.

В нынешнем сезоне Стерлинг провел 31 матч, в которых отметился 13-ю голами и 5-ю ассистами.

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