Спортивный директор "блаугранас" Матеу Алемани советовал отказаться от идеи приглашения звезды Ман Сити, сообщает Sport.es.

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Стерлинг был приоритетной целью Барсы, однако сначала спортдир клуба хотел лично встретиться с 27-летним англичанином. Разговор породил сомнения в серьезности Рахима и его желании присоединиться к каталонцам. "В Барселоне он будет марсианином", – примерно такую рекомендацию Алемани отправил Хави.

В конце концов, "блаугранас" переключились на другого игрока Ман Сити – Ферран Торрес действительно горел мечтой оказаться на Камп Ноу. Его трансфер обошелся Барсе в 55 млн евро.

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