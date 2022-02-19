Зірка Ман Сіті Рахім Стерлінг може покинути команду Гвардіоли вже влітку.

Манчестер Сіті готовий відпустити Рахіма Стерлінга під час літнього трансферного вікна, якщо отримає пропозицію від 60 млн євро, повідомляє The Times.

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Проте пріоритетною ціллю "містян" є зберегти нападника у команді та продовжити контракт. Сторони сядуть за стіл наприкінці сезону. Чинна угода з Рахімом розрахована до літа 2023-го, тому у випадку провалу перемовин, Сіті спробує заробити на трансфері.

У нинішньому сезоні Стерлінг провів 31 матч, в яких відзначився 13-ма голами та 5-ма асистами.

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