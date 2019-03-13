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Манчестер Сити – Шальке – 7:0 – видео голов и обзор матча

00:52 88 Читати українською
Манчестер Сити – Шальке – 7:0 – видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Шальке – видео голов и обзор матча / Фото ФК Шальке

Манчестер Сити с вульгарным счетом разнес Шальке (7:0) и спокойно прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Шальке.

35’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
42’ Лерой Сане
57’ Рахим Стерлинг
71’ Бернарду Силва
78’ Фил Фоден
84’ Габриэл Жезус
 

Шальке продержался только до 35-й минуты. Агуэро открыл счет с пенальти.

Манчестер Сити забил семь голов в ворота Шальке и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов – Зинченко сделал прекрасный ассист

Через 3 минуты аргентинец уже праздновал дубль. До перерыва Сане сделал счет разгромным. Стоит отметить, что в третьем голе горожан непосредственное участие принял Александр Зинченко, отдав ювелирный ассист на немца.

Во втором тайме Сити в тренировочном ритме отрабатывал результативные комбинации. Голы на свой счет записали Стерлинг, Бернарду Силва, Фоден и Жезус.

Видеообзор первого тайма:

Видеообзор второго тайма:

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Лига чемпионов Манчестер Сити - Шальке Манчестер Сити Манчестер Сити Видеоновости Шальке Шальке
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