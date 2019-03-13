Манчестер Сити – Шальке – 7:0 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити с вульгарным счетом разнес Шальке (7:0) и спокойно прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Шальке.

Шальке продержался только до 35-й минуты. Агуэро открыл счет с пенальти.

Манчестер Сити забил семь голов в ворота Шальке и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов – Зинченко сделал прекрасный ассист

Через 3 минуты аргентинец уже праздновал дубль. До перерыва Сане сделал счет разгромным. Стоит отметить, что в третьем голе горожан непосредственное участие принял Александр Зинченко, отдав ювелирный ассист на немца.

Во втором тайме Сити в тренировочном ритме отрабатывал результативные комбинации. Голы на свой счет записали Стерлинг, Бернарду Силва, Фоден и Жезус.

Видеообзор первого тайма:

Видеообзор второго тайма: