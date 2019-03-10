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Судьба Тедеско в Шальке зависит от матча против РБ Лейпциг

12:05 24 Читати українською
Судьба Тедеско в Шальке зависит от матча против РБ Лейпциг
Доменико Тедеско / Соцсети

Главный тренер Шальке Доменико Тедеско может быть уволен.

 

33-летний итальянский специалист, вероятно, будет уволен, если в следующем туре Бундеслиги Шальке дома проиграет РБ Лейпцигу, сообщает Bild.

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Кроме того, ответный матч Лиги чемпионов против Манчестер Сити не будет определять судьбу Тедеско во главе немецкого клуба. К слову, первый поединок закончился со счетом 3:2 в пользу "горожан".

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Заметим, что после 25 туров чемпионата Германии "кобальтовые" занимают 14 место в турнирной таблице. Матч против РБ Лейпциг состоится 16 марта в 16:30.

Теги
Германия Доменико Тедеско Доменико Тедеско Шальке - РБ Лейпциг Шальке Шальке
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