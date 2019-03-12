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Манчестер Сити – Шальке: онлайн-трансляция матча при участии Зинченко и Коноплянки

21:50 561 Читати українською
Манчестер Сити – Шальке: онлайн-трансляция матча при участии Зинченко и Коноплянки
Манчестер Сити – Шальке: онлайн-трансляция матча при участии Зинченко и Коноплянки

Манчестер Сити принимает Шальке в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча ЛЧ – в этой новости на "Футбол 24"

 

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Манчестер Сити – Шальке началась в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на телеканале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Первая встреча прошла в Гельзенкирхене и завершилась драматической победой "горожан" на последних минутах (2:3), хотя первый тайм благодаря двум реализованным пенальти остался за "кобальтовыми".

Манчестер Сити – Шальке: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Стартовые составы:

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Ляпорт, Данило, Зинченко – Б. Силва, Гюндоган, Д. Силва – Стерлинг, Агуэро, Сане

Запасные: Мурич, Стоунз, Делф, Марез, Жезус, Фоден, Хамфрис

Шальке: Ферманн – Брума, Сане, Стамбули – Маккени, Сердар, Бенталеб, Очипка – Эмболо, Бургшталлер, Коноплянка

Запасні: Нюбель, Мендиль, Руди, Матондо, Кутучу, Скжибски, Тойхерт

Зинченко стал лучшим игроком Манчестер Сити в феврале

Теги
Лига чемпионов Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Шальке Александр Зинченко Александр Зинченко Шальке Шальке Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
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