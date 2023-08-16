Манчестер Сити – Севилья: стартовые составы и онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА
21:00 - Читати українською
Манчестер Сити в рамках матча за Суперкубок Европы встретится с Севильей. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч за Суперкубок УЕФА между Манчестер Сити и Севильей пройдет в Пирее на стадионе "Гиоргиос Караискакис". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени, телетрансляция доступна на MEGOGO.
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Стартовые составы
Манчестер Сити:
Севилья:
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