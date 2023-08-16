Манчестер Сіті – Севілья: стартові склади та онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА
21:00 - Читать на русском
Манчестер Сіті в рамках матчу за Суперкубок Європи зустрінеться з Севільєю. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч за Суперкубок УЄФА між Манчестер Сіті та Севільєю пройде у Піреї на стадіоні "Гіоргіос Караіскакіс". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом, телетрансляція доступна на MEGOGO.
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Стартові склади
Манчестер Сіті:
Севілья:
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