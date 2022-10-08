Бельгиец пришел в гости на подкаст Mid Mid, где ведущие коварно вручили ему футболку МЮ с фамилией и 17-м номером. Кевин явно был не в восторге от такого "перехода".

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"Смешно. Мне теперь сжечь это? Это должно было стать моим сном? Что ж, некоторые сны не становятся реальностью", – сказал де Брюйне с улыбкой.

️ “Do I burn it now?”



Kevin De Bruyne gets gifted a Man Utd shirt… pic.twitter.com/jHNFomqkha — ODDSbible (@ODDSbible) October 7, 2022

Напомним, 7 лет назад Ман Сити приобрел хавбека у Вольфсбурга за 76 млн евро. Бельгиец полностью оправдывает каждую копейку – 318 матчей, 87 голов и 131 ассист в футболке "горожан".

Ман Сити разбил МЮ в матче АПЛ с 9 голами – 3 подряд домашний хет-трик плюс 2 ассиста Холанда, феерия Фодена и КДБ