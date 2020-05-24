Манчестер Сити провел первую тренировку после карантина – настроение Зинченко и компании испортил ливень с градом

Игроки Манчестер Сити провели первый тренировочный день после двух месяцев вынужденной паузы.

Вчера (23 мая) действующие чемпионы Англии собрались на базе, чтобы начать подготовку к возможному возобновлению сезона.

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Клубный YouTube-канал опубликовал видео с тренировки. Среди игроков Манчестер Сити можно заметить и Александра Зинченко, который вместе со всеми втягивается в привычный ритм. Занятия были несколько испорчены погодой – во время заключительной сессии начался ливень с градом, и "горожане" забегали еще быстрее.

Напомним, перед остановкой сезона Манчестер Сити занимал второе место АПЛ, также команда Гвардиолы успела переиграть Реал (2:1) в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

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