toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БОРУСІЯ ДОРТМУНД БАВАРІЯ

Манчестер Сіті провів перше тренування після карантину – настрій Зінченку й компанії зіпсувала жахлива злива з градом

10:00 1215 Читать на русском
Манчестер Сіті провів перше тренування після карантину – настрій Зінченку й компанії зіпсувала жахлива злива з градом
Хосеп Гвардіола / Getty Images

Гравці Манчестер Сіті провели перший тренувальний день після двох місяців вимушеної паузи.

Вчора (23 травня) чинні чемпіони Англії зібралися на базі, щоб розпочати підготовку до можливого відновлення сезону.

Ярмоленко повернувся з новим іміджем і легко забиває на тренуваннях Вест Хема

Клубний YouTube-канал опублікував відео з тренування. Серед гравців Манчестер Сіті можна помітити і Олександра Зінченка, який разом з усіма втягується в звичний ритм. Заняття були дещо зіпсовані погодою – під час завершальної сесії розпочалася злива з градом, і "містяни" забігали ще швидше.

Нагадаємо, перед зупинкою сезону Манчестер Сіті посідав другу сходинку АПЛ, також команда Гвардіоли встигла переграти Реал (2:1) в першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів.

Гвардіола має вирішення "вічної" проблеми Манчестер Сіті – Зінченко та Менді ризикують втратити позиції

blog_ava
Баварія розгромила Айнтрахт: неоднозначна перестрілка перед Der Klassiker та австрійська загроза для України перед Євро
01:00
1919
Теги
Відеоновини Українці за кордоном Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
хв
Шахтар
11:00
Рух
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук