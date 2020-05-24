Манчестер Сіті провів перше тренування після карантину – настрій Зінченку й компанії зіпсувала жахлива злива з градом

Гравці Манчестер Сіті провели перший тренувальний день після двох місяців вимушеної паузи.

Вчора (23 травня) чинні чемпіони Англії зібралися на базі, щоб розпочати підготовку до можливого відновлення сезону.

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Клубний YouTube-канал опублікував відео з тренування. Серед гравців Манчестер Сіті можна помітити і Олександра Зінченка, який разом з усіма втягується в звичний ритм. Заняття були дещо зіпсовані погодою – під час завершальної сесії розпочалася злива з градом, і "містяни" забігали ще швидше.

Нагадаємо, перед зупинкою сезону Манчестер Сіті посідав другу сходинку АПЛ, також команда Гвардіоли встигла переграти Реал (2:1) в першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів.

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