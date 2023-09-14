Манчестер Сіті обіграв продовження контракту з Вокером до 2026 року роликом з фільму Вовк з Волл-стріт, у головній ролі якого знявся Леонардо Ді Капріо.

ФІФА назвала претендентів на премію The Best найкращому гравцеві і тренеру 2023 року

В одній зі сцен брокер Джордан Белфорт взяв мікрофон, щоб повідомити своїм підопічним в інвестиційній компанії про те, що він не йде зі своєї посади. Вокер повторив монолог Ді Капріо, виключивши з нього нецензурну лексику.

Нагадаємо, що протягом літнього трансферного вікна низка інсайдерів писали про те, що Вокер може піти зі стану "містян" – захисником збірної Англії всерйоз цікавилася Баварія. Ці чутки з'явилися після того, як гравець не вийшов у стартовому складі своєї команди у фіналі Ліги чемпіонів проти Інтера.

Кайл приєднався до Манчестер Сіті в серпні 2017 року, коли перейшов із Тоттенхема за 45 млн фунтів. Відтоді Вокер виграв під керівництвом Пепа Гвардіоли 13 різних трофеїв, включно з Лігою чемпіонів.