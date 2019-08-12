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Манчестер Сити отдал хавбека Порро в аренду

12 августа 23:32 12 Читати українською
Манчестер Сити отдал хавбека Порро в аренду
Педро Порро / ФК Жирона

Полузащитник Манчестер Сити Педро Порро проведет сезон в Вальядолиде.

Вальядолид на своем официальном сайте сообщил о годичной аренде полузащитника Педро Порро. Игрок принадлежит Манчестер Сити.

Лунин получил серьезный вариант продолжения карьеры на фоне переговоров Реала с ПСЖ и интереса Милана

Предыдущим клубом испанца была Жирона, после чего был продан "горожанам". К слову, Сити и испанский клуб имеют одного владельца.

Ранее сообщалось, что Вальядолид хочет арендовать голкипера мадридского Реала Андрея Лунина.

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