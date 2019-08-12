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Манчестер Сіті віддав хавбека Порро в оренду

12 серпня 23:32 81 Читать на русском
Манчестер Сіті віддав хавбека Порро в оренду
Педро Порро / ФК Жирона

Півзахисник Манчестер Сіті Педро Порро проведе сезон у Вальядоліді.

Вальядолід на своєму офіційному сайті повідомив про річну оренду півзахисника Педро Порро. Гравець належить Манчестер Сіті.

Лунін отримав серйозний варіант продовження кар'єри на фоні перемовин Реала з ПСЖ та інтересу Мілана

Попереднім клубом іспанця була Жирона, після чого був проданий "містянам". До слова, Сіті та іспанський клуб мають одного власника.

Раніше повідомлялось, що Вальядолід хоче орендувати голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна.

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12 серпня
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