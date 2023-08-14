Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола определился с футболистами, которые сыграют против Севильи в матче за Суперкубок УЕФА.

Английский клуб опубликовал на официальном сайте заявку на матч против испанцев. Пеп Гвардиола вызвал на историческую встречу 22 футболиста.

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Наставник Манчестер Сити не сможет рассчитывать на Кевина Де Брюйне. Бельгийский полузащитник получил повреждение в первом матче против Бернли. Также не смогут сыграть Бернарду Силва и Рубен Диаш. Последний продолжает восстанавливаться от травмы, а причины отсутствия полузащитника неизвестны.

Матч за Суперкубок УЕФА между Манчестер Сити и Севильей состоится в Афинах в среду, 16 августа. Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Отметим, что команда Пепа Гвардиолы впервые в истории поборется за Суперкубок УЕФА.

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