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Манчестер Сити – Ньюкасл: Зинченко попал в стартовый состав – онлайн-трансляция матча

19:03 - Читати українською
Манчестер Сити – Ньюкасл: Зинченко попал в стартовый состав – онлайн-трансляция матча
Манчестер Сити – Ньюкасл: онлайн-видеотрансляция матча 8 июля 2020 / Getty Images

Манчестер Сити принимает Ньюкасл в 34-м туре Премьер-лиги. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Ньюкасл стартует в 20:00 по киевскому времени. Игру транслирует телеканал Setanta Sports, а текстовую онлайн-трансляцию игры 34-го тура АПЛ проведет "Футбол 24".

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В прошлом туре "горожане" проиграли Саутгемптону, а Александр Зинченко стал виновником единственного пропущенного гола, хотя в целом продемонстрировал неплохую игру. Сегодняшний поединок украинец тоже начнет с первых минут. Что касается Ньюкасла, то "сороки" расписали мировую с Вест Хэмом, в составе которого на замену вышел Андрей Ярмоленко.

Манчестер Сити – Ньюкасл: онлайн-трансляция матча 8 июля 2020

Стартовые составы:

Манчестер Сити:

Ньюкасл:

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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Украинцы за рубежом Видеоновости Манчестер Сити - Ньюкасл Ньюкасл Ньюкасл Александр Александр Зинченко
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