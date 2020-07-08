Манчестер Сити – Ньюкасл: Зинченко попал в стартовый состав – онлайн-трансляция матча

Манчестер Сити принимает Ньюкасл в 34-м туре Премьер-лиги. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".
Матч и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Ньюкасл стартует в 20:00 по киевскому времени. Игру транслирует телеканал Setanta Sports, а текстовую онлайн-трансляцию игры 34-го тура АПЛ проведет "Футбол 24".
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В прошлом туре "горожане" проиграли Саутгемптону, а Александр Зинченко стал виновником единственного пропущенного гола, хотя в целом продемонстрировал неплохую игру. Сегодняшний поединок украинец тоже начнет с первых минут. Что касается Ньюкасла, то "сороки" расписали мировую с Вест Хэмом, в составе которого на замену вышел Андрей Ярмоленко.
Манчестер Сити – Ньюкасл: онлайн-трансляция матча 8 июля 2020
Стартовые составы:
Манчестер Сити:
Ньюкасл: