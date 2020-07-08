Манчестер Сити – Ньюкасл: Зинченко попал в стартовый состав – онлайн-трансляция матча

Манчестер Сити принимает Ньюкасл в 34-м туре Премьер-лиги. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Ньюкасл стартует в 20:00 по киевскому времени. Игру транслирует телеканал Setanta Sports, а текстовую онлайн-трансляцию игры 34-го тура АПЛ проведет "Футбол 24".

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В прошлом туре "горожане" проиграли Саутгемптону, а Александр Зинченко стал виновником единственного пропущенного гола, хотя в целом продемонстрировал неплохую игру. Сегодняшний поединок украинец тоже начнет с первых минут. Что касается Ньюкасла, то "сороки" расписали мировую с Вест Хэмом, в составе которого на замену вышел Андрей Ярмоленко.

Манчестер Сити – Ньюкасл: онлайн-трансляция матча 8 июля 2020

Стартовые составы:

Манчестер Сити:

How we line-up tonight against Newcastle!



XI | Ederson, Cancelo, Otamendi, Stones, Zinchenko, Rodrigo, De Bruyne, D Silva (C), Mahrez, Jesus, Foden.



Subs | Bravo, Walker, Sterling, Gundogan, Laporte, Bernardo , Fernandinho, Garcia, Doyle.



️ @HaysWorldwide

#ManCity pic.twitter.com/FzrJUg4913 — Manchester City (@ManCity) July 8, 2020

Ньюкасл: