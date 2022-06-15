"Горожане" в поисках усиления полузащиты обратили внимание на 26-летнего опорника Лидса. Чемпионы Англии готовят йоркширцам предложение, сумма которого составит 45-50 млн фунтов, информирует The Athletic.

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Transfermarkt оценивает Филлипса в почти такую ​​же сумму – 50 млн евро. Как указывает источник, сам футболист не прочь пойти на повышение и готов попробовать свои силы под руководством Хосепа Гвардиолы. Правда, официального предложения от "горожан" пока не поступало.

Ожидается, что в Манчестер Сити полузащитник сборной Англии станет одной из опций замены Фернандиньо и будет конкурировать с Родри за место в стартовом составе.

В сезоне 2021/22 Лидс только в последнем туре спасся от вылета из АПЛ. Калвин Филлипс сыграл 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. За сборную Англии воспитанник Лидса дебютировал в 2020 году и уже успел наиграть 23 матча – в частности, был основным на Евро-2020, став вице-чемпионом турнира.

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