Манчестер Сити может сорвать переход Лаутаро Мартинеса в Барселону – на трансфере настаивает Гвардиола

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес имеет предложения не только от Барселоны.

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Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола хочет сделать Мартинеса наследником Серхио Агуэро. Чемпионы Англии надеются оспорить свою дисквалификацию в еврокубках на следующий сезон и серьезно усилить некоторые позиции. Главным претендентом на звезду Интера считается Барселона, но Гвардиола настроен сорвать трансферные планы своего бывшего клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Серии А Лаутаро Мартинес провел 22 матча, в которых отметился 11 голами и 4 ассистами.

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