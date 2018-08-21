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Клаудіо Браво порвав ахіллове сухожилля

11:19 282 Читать на русском
Клаудіо Браво порвав ахіллове сухожилля
Клаудіо Браво / фото: ФК Манчестер Сіті

Воротар Манчестер Сіті Клаудіо Браво ризикує пропустити близько 6 місяців через травму.

Голкіпер Манчестер Сіті Клаудіо Браво на тренуванні 20 серпня порвав ахіллове сухожилля, інформує прес-служба "містян".

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Точні терміни відновлення стануть відомі після додаткового обстеження, яке футболіст пройде у Барселоні в четвер. Якщо побоювання медичного штабу Манчестер Сіті підтвердяться, то клуб до зимового трансферного вікна залишиться без досвідченого другого воротаря.

Раніше команда Хосепа Гвардіоли відпустила Джо Харта в Бернлі, Ангуса Ганна – в Саутгемптон і віддала в річну оренду в НАК перспективного Аро Мурічі.

Нагадаємо, нещодавно важку травму коліна отримав одноклубник Браво – півзахисник Кевін Де Брюйне. Бельгійський гравець вибув приблизно на три місяці.

Теги
Англія Клаудіо Браво Клаудіо Браво Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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