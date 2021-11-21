Манчестер Сити принимает Эвертон в рамках 12-го тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на футбол 24.

Матч Манчестер Сити – Эвертон стартует в 16:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно на канале Setanta Sports Ukraine.

Александр Зинченко остался вне старта Ман Сити. Гвардиола же удивил в стартовом составе 19-летним Палмером, посадив Мареза и Жезуса в запас.

Стартовые составы команд

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу – Бернарду, Родри, Гюндоган – Палмер, Фоден, Стерлинг.

Запасные: Стеффен, Карсон, Диаш, Аке, Жезус, Зинченко, Фернандиньо, Марез, МакАти.

Эвертон: Пикфорд – Коулмен, Годфри, Кин, Динь – Гордон, Делф, Аллан, Грей – Таунсенд, Ришарлисон.

Запасные: Бегович, Брентвейт, Кенни, Ивоби, Онянго, Гбамен, Тосун, Симмс, Рондон.

Ливерпуль устроил для Арсенала новый ужас Энфилда – хитрый Клопп спровоцировал стычку с Артетой и вышел победителем